Поставить знак больше или меньше или равно 1дм или 9см,2 дм или20 см,1дм 1см или 11 см,19смилм2дм

Математика
Поставить знак больше или меньше или равно 1дм или 9см,2 дм или20 см,1дм 1см или 11 см,19смилм2дм
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1) > 2) = 3) = 4) < исправил
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