Найдите слова в который есть 2 приставки Мне подарили книги.Я так обрадовался им с??о чуть не со слезами бросился домой и не помня себя очутился в детской комнате лег в свою кровать развернул первую часть одной из книг и позабы...

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Найдите слова в который есть 2 приставки Мне подарили книги.Я так обрадовался им с??о чуть не со слезами бросился домой и не помня себя очутился в детской комнате лег в свою кровать развернул первую часть одной из книг и позабыл все окружающее.мать рассказала мне потом что ябыл как помешанный ничего не говорил не понимал что мне говорят и не хотел идти обедать.должный были отнять книжку несмотря на горькие слезы.угрозы что книжки отнимут совсем заставили меня удержаться от слез встать и даже обедать.после обеда я опять схватил книжку и читал до вечера.я читал свои книжки с восторгом и не мотря на разумнуюбережливость матери прочел все с небольшим в месяц.в детском уме моем произошел совершенный переворот и для меня открылся новый мир.я узнал из книги что такое молния воздух облака узнал об образовании дождя и происхождении снега.многие явления в природе на которые я смотрел бессмысленно хотя и с любопытством получили для меня смысл значение и стали ещё любопытнее.

Автор: Гость