Помогите решить 3 задачу, спасибо.
Математика
Помогите решить 3 задачу, спасибо.
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Гость:
150*12= как то так а дальше под коректируеш
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