Помогите решить 3 задачу, спасибо.

Математика
Помогите решить 3 задачу, спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150*12=  как то так а дальше под коректируеш
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