Почему петр I назвал битву под нарвой "нарвской конфузией"? что считали шведы?

История
Почему петр I назвал битву под нарвой "нарвской конфузией"? что считали шведы?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битва при Нарве, или Нарвская конфузия — одно из первых сражений Великой Северной войны между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII 1700 года у города Нарвы, окончившееся полным разгромом российских войск. После поражения Пётр наскоро реорганизовал армию по европейскому образцу
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