Почему петр I назвал битву под нарвой "нарвской конфузией"? что считали шведы?

Гость: Гость:

Битва при Нарве, или Нарвская конфузия — одно из первых сражений Великой Северной войны между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII 1700 года у города Нарвы, окончившееся полным разгромом российских войск. После поражения Пётр наскоро реорганизовал армию по европейскому образцу