Исправьте ошибку в морфологическом разборе слова: Лисьей шубы 1) Н.Ф.-лисий 2)Ка??ественное 3)В краткой форме 4)в ед.ч.,ж.р.,Р..п.. 5)является определением
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Исправьте ошибку в морфологическом разборе слова: Лисьей шубы 1) Н.Ф.-лисий 2)Ка??ественное 3)В краткой форме 4)в ед.ч.,ж.р.,Р..п.. 5)является определением
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Гость:
Норм,а что сам не можешь?
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