Нам задали по окружающему миру. Написать проект мой любимый питомец.зделать титульный лист.название проекта.и вступление.А как мне написать вступление я не знаю.
Окружающий мир
Нам задали по окружающему миру. Написать проект мой любимый питомец.зделать титульный лист.название проекта.и вступление.А как мне написать вступление я не знаю.
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Гость:
ПИШИ примерно так я хочу рассказать о (ком хочешь) и про него информацию
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