Построить график функции y=4-2x
Математика
Построить график функции y=4-2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При х=0 у=4-2*0=4-0=4 точка а(0;4) при у=0 0=4-2х 2х=4 х=4/2=2 точка b(2;0)
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