Какой город был столицей России до Санкт-Петербурга
Окружающий мир
Какой город был столицей России до Санкт-Петербурга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва была до него и после
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