1)Топология сети – это … Выберите один ответ: a. скорость передачи информации b. приём информации c. канал передачи информации d. схема соединения компьютеров 2)Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи н...

Информатика

1)Топология сети – это … Выберите один ответ: a. скорость передачи информации b. приём информации c. канал передачи информации d. схема соединения компьютеров 2)Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи необходимо иметь: Выберите один ответ: a. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение b. телефон, модем и специальное программное обеспечение c. два модема d. Модем

Автор: Гость