1)Топология сети – это … Выберите один ответ: a. скорость передачи информации b. приём информации c. канал передачи информации d. схема соединения компьютеров 2)Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи н...
Информатика
1)Топология сети – это … Выберите один ответ: a. скорость передачи информации b. приём информации c. канал передачи информации d. схема соединения компьютеров 2)Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи необходимо иметь: Выберите один ответ: a. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение b. телефон, модем и специальное программное обеспечение c. два модема d. Модем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) b прием информации 2) а
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