Какими словами можно заменить звуки, которые произносит медведь? О-о-о-грозно; Э-Э-??-страшно;у-у-у-удивленно;а-а-а-радостно;ы-ы-ы-ласково

Литература
Какими словами можно заменить звуки, которые произносит медведь? О-о-о-грозно; Э-Э-??-страшно;у-у-у-удивленно;а-а-а-радостно;ы-ы-ы-ласково
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ты што оборзел? 2)Ой мамочкиии!!! 3)Ой што это? 4)УРАА 5)Мяуу
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