Индекс цен в первом году по отношению к предыдущему году составил 110%, а во втором по отношению к первому – 121%, темп инфляции во втором году составил … %

Экономика

Индекс цен в первом году по отношению к предыдущему году составил 110%, а во втором по отношению к первому – 121%, темп инфляции во втором году составил … %

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