Индекс цен в первом году по отношению к предыдущему году составил 110%, а во втором по отношению к первому – 121%, темп инфляции во втором году составил … %
Экономика
Индекс цен в первом году по отношению к предыдущему году составил 110%, а во втором по отношению к первому – 121%, темп инфляции во втором году составил … %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
121-100=21% сто процентов это первый год поэтому по отношению к первому 121% значит121-100
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