Соловей - одушевленное или неодушевленное?

Русский язык
Соловей - одушевленное или неодушевленное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соловей-это одушевлённое имя существительное,потому что -это название живого существа ,а именно название птицы и отвечает на вопрос кто?
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