Антонимы к этим слова:пустых,долгую,свежее-в данном случае речь о дереве,нетолсты??
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Антонимы к этим слова:пустых,долгую,свежее-в данном случае речь о дереве,нетолсты??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долгую - короткую свежее - старое нетолстый -толстый (честно не знаю )
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