Вынесите за скобки общий множитель 1) 6р-6с 2)5аm-8an+а 3)14ab+35bc
Математика
Вынесите за скобки общий множитель 1) 6р-6с 2)5аm-8an+а 3)14ab+35bc
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 6(p-c) 2) a(5m-8n+1) 3) b(14a+35c)
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