Проверочное слово к слову приходилось
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Проверочное слово к слову приходилось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приходилось-пришол потомучто корень одинаковый!☺
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