Определите количество звуков [с] в пословице: Гора с горою не сойдётся, а человек с человеком сойдётся
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Определите количество звуков [с] в пословице: Гора с горою не сойдётся, а человек с человеком сойдётся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 звука Гора с горою не сойдётся, а человек с человеком сойдётся
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