ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , ОЧЕНЬ СРОЧНО ((( Вставьте на место пропусков подходящие по смыслу обособленные или не обособленные определения.Запишите получившиеся предложения,расставляя знаки препинания. Обозначьте главное слово.Подче...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , ОЧЕНЬ СРОЧНО ((( Вставьте на место пропусков подходящие по смыслу обособленные или не обособленные определения.Запишите получившиеся предложения,расставляя знаки препинания. Обозначьте главное слово.Подчеркните определения.Чем они выражены? 1)Земля.....оттаивала на солнце.2)Мелкие листья.....вдруг загорались червонным золотом.3)мокрый снег лениво кружился около фонарей......4)В проталины окон был виден снег.....5)В воздухе...сквозь ночную свежесть чувствовалась ещё теплота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Земля, еще покрытая снегом,оттаивала на солнце.2)Мелкие листья, летящие по ветру,вдруг загорались червонным золотом.3)Мокрый снег лениво кружился около фонарей......4)В проталины окон был виден снег, грязный и черный.5)В воздухе, прозрачном и ароматном,сквозь ночную свежесть чувствовалась ещё теплота.
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