Почему прибыль производителя ( продавца) не возрастает при повышении цены товара?

Обществознание
Почему прибыль производителя ( продавца) не возрастает при повышении цены товара?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторым людям может не хватать на этот товар, прибыль только уменьшается. Это прирост, только наоборот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
The children are at school today.Where were they yesterday
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , ОЧЕНЬ СРОЧНО ((( Вставьте на место пропусков подходящие по смыслу обособленные или не обособленные определения.Запишите пол...
Ответить
Русский язык
Определите количество звуков [с] в пословице: Гора с горою не сойдётся, а человек с человеком сойдётся
Ответить
Окружающий мир
Какой город был столицей России до Санкт-Петербурга
Ответить
Информатика
1)Топология сети – это … Выберите один ответ: a. скорость передачи информации b. приём информации c. канал передачи информации d. схема ...
Ответить