Почему прибыль производителя ( продавца) не возрастает при повышении цены товара?
Обществознание
Почему прибыль производителя ( продавца) не возрастает при повышении цены товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторым людям может не хватать на этот товар, прибыль только уменьшается. Это прирост, только наоборот.
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