Решите пожалуйста задачи если не трудно ;) а) Два пешехода вышли в одно время на встречу друг другу из двух деревень. Первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч., а второй-за 6ч. На какую часть расстояния они...
Математика
Решите пожалуйста задачи если не трудно ;) а) Два пешехода вышли в одно время на встречу друг другу из двух деревень. Первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч., а второй-за 6ч. На какую часть расстояния они приблизятся за 1 ч? б) Для переписки сочинения наняты 4 писца. Первый мог один переписать сочинение за 24 дня, второй за 36 дней, третий за 20 дней, а четвёртый за 18 дней. Какую часть сочинения они перепишут вместе за 1 день, если будут работать вместе? в) Для постройки купальни наняты три плотника. Первый сделал в день 2/33 (это дробь) всей работы, второй -1/11, третий 7/55. Какую часть всей работы сделали все они за день? Заранее СПАСИБО : ) : D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Два пешехода вышли в одно время на встречу друг другу из двух деревень. Первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч., а второй-за 6ч. первый за час 1/8 пути а второй 1/6 значит вместе 1/8+1/6=(6+8)/48=14/48=7/24 пути б) Для переписки сочинения наняты 4 писца. Первый мог один переписать сочинение за 24 дня, второй за 36 дней, третий за 20 дней, а четвёртый за 18 дней. аналогично 1/24+1/36+1/20+1/8=(15+10+18+45)/360=88/360=11/45 части произведения в) Для постройки купальни наняты три плотника. Первый сделал в день 2/33 (это дробь) всей работы, второй 1/11, третий 7/55. тут вовсе просто 2/33+1/11+7/55=(2*5+15+7*3)/165=(10+15+21)/165=46/165 Какую часть всей работы сделали все они за день?
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