Решите пожалуйста задачи если не трудно ;) а) Два пешехода вышли в одно время на встречу друг другу из двух деревень. Первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч., а второй-за 6ч. На какую часть расстояния они...

Математика

Решите пожалуйста задачи если не трудно ;) а) Два пешехода вышли в одно время на встречу друг другу из двух деревень. Первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч., а второй-за 6ч. На какую часть расстояния они приблизятся за 1 ч? б) Для переписки сочинения наняты 4 писца. Первый мог один переписать сочинение за 24 дня, второй за 36 дней, третий за 20 дней, а четвёртый за 18 дней. Какую часть сочинения они перепишут вместе за 1 день, если будут работать вместе? в) Для постройки купальни наняты три плотника. Первый сделал в день 2/33 (это дробь) всей работы, второй -1/11, третий 7/55. Какую часть всей работы сделали все они за день? Заранее СПАСИБО : ) : D

Автор: Гость