ПОМОГИТЕ, Я ПРОБУЮ МНОГО РАЗ И НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, Я ХОЧУ ПОНЯТЬ. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНОГО БАЛОВ Розв'яжуть систему рівнянь способом підстановки або способом додавання: 1){5х+7у=-3 19х+6у=-32 2){2х+3у=-7 15х+8у=-6

Алгебра
ПОМОГИТЕ, Я ПРОБУЮ МНОГО РАЗ И НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, Я ХОЧУ ПОНЯТЬ. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНОГО БАЛОВ Розв'яжуть систему рівнянь способом підстановки або способом додавання: 1){5х+7у=-3 19х+6у=-32 2){2х+3у=-7 15х+8у=-6
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