В последовательности чисел первое число равно 42, а каждое следующее меньше предыдущего на 4. Найдите двенадцатое число

Алгебра

В последовательности чисел первое число равно 42, а каждое следующее меньше предыдущего на 4. Найдите двенадцатое число

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