4d/a-d*a^2-ad/8d при а=19 d=8,2

Алгебра
4d/a-d*a^2-ad/8d при а=19 d=8,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4d * a(a -d) / (a -d) * 8d = после сокращения 4d и 8d, а-d получается a / 2 = 19/2 =9.5 тк d сократилось, то мы подставляем только а
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