Знайти 94% от 50; 7% от 0,014; 231% от62

Математика
Знайти 94% от 50; 7% от 0,014; 231% от62
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50÷100×94=47, 0,014÷100×7= 0,00098; 62÷100×231=143,22
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