Знайти 94% от 50; 7% от 0,014; 231% от62
Математика
Знайти 94% от 50; 7% от 0,014; 231% от62
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50÷100×94=47, 0,014÷100×7= 0,00098; 62÷100×231=143,22
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В последовательности чисел первое число равно 42, а каждое следующее меньше предыдущего на 4. Найдите двенадцатое число
Алгебра
Русский язык
Исправьте ошибку в морфологическом разборе слова: Лисьей шубы 1) Н.Ф.-лисий 2)Ка??ественное 3)В краткой форме 4)в ед.ч.,ж.р.,Р..п.. 5)...