Нaйди в первом предложении двусложное слово, во втором двусложное,в третьем четыр??хсложное, в четвертом трёхсложное. 1 После aпреля приходит мaй. 2 От дождя спасaет зонт. 3 Нa небе появилась Луна. 4 Рaдугa -природное явление.

Русский язык
Нaйди в первом предложении двусложное слово, во втором двусложное,в третьем четыр??хсложное, в четвертом трёхсложное. 1 После aпреля приходит мaй. 2 От дождя спасaет зонт. 3 Нa небе появилась Луна. 4 Рaдугa -природное явление.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После ,дождя--двусложное слово. появилась - четырёхслжное слово радуга -трёхсложное слово. Помни : сколько в слове гласных букв ,столько и слогов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день в магазин привезли 2 4/20т картофеля,во второй день 2 19/20т ,а в третий де??ь на 6/20 т меньше,чем за два дня вместе . Сколько всего...
Ответить
Математика
(a+4b)(a-4b)/a-2b как сократить???
Ответить
Химия
Назовите комплексное соединение K[Ag(CN)2]
Ответить
История
Почему петр I назвал битву под нарвой "нарвской конфузией"? что считали шведы?
Ответить
Математика
Знайти 94% от 50; 7% от 0,014; 231% от62
Ответить