Нaйди в первом предложении двусложное слово, во втором двусложное,в третьем четыр??хсложное, в четвертом трёхсложное. 1 После aпреля приходит мaй. 2 От дождя спасaет зонт. 3 Нa небе появилась Луна. 4 Рaдугa -природное явление.
Русский язык
Нaйди в первом предложении двусложное слово, во втором двусложное,в третьем четыр??хсложное, в четвертом трёхсложное. 1 После aпреля приходит мaй. 2 От дождя спасaет зонт. 3 Нa небе появилась Луна. 4 Рaдугa -природное явление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После ,дождя--двусложное слово. появилась - четырёхслжное слово радуга -трёхсложное слово. Помни : сколько в слове гласных букв ,столько и слогов.
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