В первый день в магазин привезли 2 4/20т картофеля,во второй день 2 19/20т ,а в третий де??ь на 6/20 т меньше,чем за два дня вместе . Сколько всего тонн картофеля привезли в магазин?
Математика
В первый день в магазин привезли 2 4/20т картофеля,во второй день 2 19/20т ,а в третий де??ь на 6/20 т меньше,чем за два дня вместе . Сколько всего тонн картофеля привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 4/20 + 2 19/20 +(2 4/20 + 2 19/20 - 6/20) = 5 3/20 + (5 3/20 - 6/20)= 5 3/20 + 4 17/20 =10 ответ: 10 тонн
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