В первый день в магазин привезли 2 4/20т картофеля,во второй день 2 19/20т ,а в третий де??ь на 6/20 т меньше,чем за два дня вместе . Сколько всего тонн картофеля привезли в магазин?

Математика

В первый день в магазин привезли 2 4/20т картофеля,во второй день 2 19/20т ,а в третий де??ь на 6/20 т меньше,чем за два дня вместе . Сколько всего тонн картофеля привезли в магазин?

Автор: Гость