Ппропаналь + аргентум 2 о?
Химия
Ппропаналь + аргентум 2 о?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-COH+Ag2O=CH3-CH2-COOH+2Ag
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