Как решать помогите пожалуйста!!! В ароматизиванный чай входит листики зеленого ??ая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляет зеленый чай? Ответ округлите до целых.

Математика

Как решать помогите пожалуйста!!! В ароматизиванный чай входит листики зеленого ??ая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляет зеленый чай? Ответ округлите до целых.

Автор: Гость