Как решать помогите пожалуйста!!! В ароматизиванный чай входит листики зеленого ??ая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляет зеленый чай? Ответ округлите до целых.

Математика
Как решать помогите пожалуйста!!! В ароматизиванный чай входит листики зеленого ??ая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляет зеленый чай? Ответ округлите до целых.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+2=9 частей всего 100%÷9=11.11% в одной части 11.11×7=77.77~78% составляет зеленый чай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ночь .Вокруг тишина. Ручеек лишь журчит. Своим блеском луна Все вокруг серебрит. Укажи спряжение глаголов.
Ответить
Математика
Упростить выражение номер 2 под буквой а
Ответить
Русский язык
Как перенести слово тонконогий
Ответить
Математика
Масса шланга длинной 1м составляет 3кг.Какая масса двух таких шлангов длинной 13 м каждый ?
Ответить
Математика
Стиральный порошок продается в коробках по 650 г и 750г. у мамы осталось денег на покупку не более 2 кг.Сколько и какие упаковка порошка она сможет...
Ответить