Как решать помогите пожалуйста!!! В ароматизиванный чай входит листики зеленого ??ая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляет зеленый чай? Ответ округлите до целых.
Математика
Как решать помогите пожалуйста!!! В ароматизиванный чай входит листики зеленого ??ая и лепестки жасмина в отношении 7:2. Какой примерно процент в этой смеси составляет зеленый чай? Ответ округлите до целых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+2=9 частей всего 100%÷9=11.11% в одной части 11.11×7=77.77~78% составляет зеленый чай
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