Выполни деление с остатком 35/3. и 50/4

Математика
Выполни деление с остатком 35/3. и 50/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35/3=11.ост. 2 50/4=12.ост.2
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