Вырази в новых единицах измерения: 50 640 кг = ...т...кг 50 640 кг=... ц.... кг 50 640 г= ... кг... г

Математика
Вырази в новых единицах измерения: 50 640 кг = ...т...кг 50 640 кг=... ц.... кг 50 640 г= ... кг... г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50640 кг= 50т 640кг 50640 кг= 506ц 40кг 50640 г= 50 кг 640 г
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