Доказать, что данная функция есть линейная функция,указать угловой коэффициент и начальную ординату. а)y=0,5(x-4) б)y=(2x+8):4
Алгебра
Доказать, что данная функция есть линейная функция,указать угловой коэффициент и начальную ординату. а)y=0,5(x-4) б)y=(2x+8):4
Ответ(ы):
Гость:
Линейной называется функция вида: y=kx+b 1). y=0,5(x-4) y=0,5x-2 k=0,5; b=-2 Начальная ордината = -2 2) y=(2x+8)/4 y= 0,5x+2 k=0,5; b=2 Начальная ордината = 2
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