Доказать, что данная функция есть линейная функция,указать угловой коэффициент и начальную ординату. а)y=0,5(x-4) б)y=(2x+8):4

Алгебра

Доказать, что данная функция есть линейная функция,указать угловой коэффициент и начальную ординату. а)y=0,5(x-4) б)y=(2x+8):4

Автор: Гость