Доказать, что данная функция есть линейная функция,указать угловой коэффициент и начальную ординату. а)y=0,5(x-4) б)y=(2x+8):4

Алгебра
Доказать, что данная функция есть линейная функция,указать угловой коэффициент и начальную ординату. а)y=0,5(x-4) б)y=(2x+8):4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Линейной называется функция вида: y=kx+b 1). y=0,5(x-4)       y=0,5x-2        k=0,5; b=-2 Начальная ордината = -2   2) y=(2x+8)/4      y= 0,5x+2      k=0,5; b=2 Начальная ордината = 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какие почвы есть в россии
Ответить
Биология
Особенности строения цветка паслёновых растений
Ответить
История
Пожалуйсто умоляю2!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Українська мова
Фонетичний розбір слова Людський =)
Ответить
Алгебра
Помогите очень нужнооооо решите уравнение 2sin^2x+3cosx-3=0 мне очень нужно решите пожалуйстааааа
Ответить