Доказать, что если точка равноудельна от всех вершин многоугольника, то она проек??ируется на его плоскости в центре описанной окружности. очень прошу и заранее спасибо)
Геометрия
Доказать, что если точка равноудельна от всех вершин многоугольника, то она проек??ируется на его плоскости в центре описанной окружности. очень прошу и заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO перпендикуляр к плоскости многоугольника. Рассмотрим треугольники SOM, SOQ, SOP, SON. Они все равны (прямоугольный, гипотенузы равны, а катет общий), тогда отрезки OM, OQ, OP, ON равны. Наконец, по теореме о трех перпендикулярах OM перпендикулярно AB, OQ - AD, OP - CD, ON - BC. Т.к. длины отрезков равны, а расстояние от точки до прямой измеряется по перпендикуляру, опущенному из этой точки на прямую, то О равноудалена от сторон многоугольника. Т.к. О принадлежит плоскости многоугольника, то О - центр вписанной окружности, ч.т.д.
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