доказать неравенства: (х-3)в квадрате больше либо равно 3(3-2х) (а+1)(а-4) меньше а(а-3)
Алгебра
доказать неравенства: (х-3)в квадрате больше либо равно 3(3-2х) (а+1)(а-4) меньше а(а-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-3)в квадрате>либо равно 3(3-2х) (х-3)^2>=3(3-2х) равносилльно неравенству (используя форумул квадрата двучлена и раскрытия скобок) x^2-6x+9>=9-6x равносильно неравенству (после приведения) x^2>=0, которое верное для любого действительного х, так как квадрат любого выражения неотрицателен а значит верно и искходное неравенство, доказано (а+1)(а-4)<а(а-3) (после раскрытия скобок) переходим к равносильному неравенству a^2-4a+a-4
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