Когда спортсмен из команды 4"а"класса на последнем этапе принял эстафетную палочку от своего товарища,его соперник из команды 4"б"класса был впереди на 15 метров.Участник из команды 4"б"бежит со скоростью5м/с,а его соперник-6м/...
Математика
Когда спортсмен из команды 4"а"класса на последнем этапе принял эстафетную палочку от своего товарища,его соперник из команды 4"б"класса был впереди на 15 метров.Участник из команды 4"б"бежит со скоростью5м/с,а его соперник-6м/с.Через сколько секунд второй догонит первого?Сможет ли победить команда 4"а",если длина заключительного этапа-90 метров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6-5=1 м\с - разница скоростей участников 2) 15:1=15 с - нужэно времени чтобы учатнику команды "а" догнать участника команды "б" 3) 90-15=75 м - осталось пробежать до финиша участнику команды "б" 4) 75:5=15 с - за столько времени участник команды "б" добежит до финиша, следовательно команды придут одновременно (победа обоих)
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