После 7 стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшились вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?

Гость: Гость:

Если сначала длина = a, ширина = b, высота = c, то объём мыла = abc. если длина, ширина и высота куска мыла уменьшилась вдвое, то объём = abc/8 abc - abc/8 = (7/8)*abc, т.е. всего куска мыла хватает на 8 стирок, значит осталась одна.