После 7 стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшились вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?
Математика
После 7 стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшились вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сначала длина = a, ширина = b, высота = c, то объём мыла = abc. если длина, ширина и высота куска мыла уменьшилась вдвое, то объём = abc/8 abc - abc/8 = (7/8)*abc, т.е. всего куска мыла хватает на 8 стирок, значит осталась одна.
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