найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если сумма двух из них равна 126 градусам.

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Развернутый угол - угол, обе стороны которого лежат на прямой. Градусная величина развернутого угла 180° Если пересекаются две прямые, они образуют две пары неразвернутых углов. У каждой пары одна сторона общая, а две другие являются продолжением одна другой и вместе составляют развернутый угол. Такие углы называются смежными, их сумма равна 180°. Сумма данных углов равна 126°, следовательно, они не являются смежными. Несмежные углы, образованные при пересечении двух прямых, – вертикальные и равны между собой. Каждый из данных вертикальных углов равен половине их суммы: 126°:2=63° Смежные с ними углы - тоже неразвернутые и по отношению друг к другу - вертикальные. Каждый из них равен 180°-63°=117° _______ Вариант решения. Сумма углов, образованных пересечением двух прямых, равна 360° Если сумма двух из них 126°, сумма двух других 360°-126°=234° Поскольку углы попарно равны, величина меньших –126°:2=63°, больших –117°.