найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если сумма двух из них равна 126 градусам.
Геометрия
найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если сумма двух из них равна 126 градусам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развернутый угол - угол, обе стороны которого лежат на прямой. Градусная величина развернутого угла 180° Если пересекаются две прямые, они образуют две пары неразвернутых углов. У каждой пары одна сторона общая, а две другие являются продолжением одна другой и вместе составляют развернутый угол. Такие углы называются смежными, их сумма равна 180°. Сумма данных углов равна 126°, следовательно, они не являются смежными. Несмежные углы, образованные при пересечении двух прямых, – вертикальные и равны между собой. Каждый из данных вертикальных углов равен половине их суммы: 126°:2=63° Смежные с ними углы - тоже неразвернутые и по отношению друг к другу - вертикальные. Каждый из них равен 180°-63°=117° _______ Вариант решения. Сумма углов, образованных пересечением двух прямых, равна 360° Если сумма двух из них 126°, сумма двух других 360°-126°=234° Поскольку углы попарно равны, величина меньших –126°:2=63°, больших –117°.
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