На вершинах двух столбов висит по камере наружнего наблюдения. Высоты столбов равны 5 м и 7 м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояния до обеих камер бы...
Алгебра
На вершинах двух столбов висит по камере наружнего наблюдения. Высоты столбов равны 5 м и 7 м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояния до обеих камер было одинаковыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - растояние от банкомата до второго столба квадрат расстояния от камер видеонаблюдения до банкомата составляет 5² + (12-х)² = 7² + х² 5² + 12²+х²-24x = 7² + х² 5² + 12²-7² = 24x x = (5² + 12²-7²) / 24 = 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Українська література
1. Вычислите длину Евразии от севера к югу вдоль 100 градусов меридиана восточной долготы. 2. Какие сейсмические пояса распространены в Евразии? 3....
Русский язык