На вершинах двух столбов висит по камере наружнего наблюдения. Высоты столбов равны 5 м и 7 м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояния до обеих камер бы...

Алгебра
На вершинах двух столбов висит по камере наружнего наблюдения. Высоты столбов равны 5 м и 7 м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояния до обеих камер было одинаковыми?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - растояние от банкомата до второго столба квадрат расстояния от камер видеонаблюдения до банкомата составляет 5² + (12-х)² = 7² + х² 5² + 12²+х²-24x = 7² + х² 5² + 12²-7² = 24x x = (5² + 12²-7²) / 24 = 5
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