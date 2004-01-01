1. Вычислите длину Евразии от севера к югу вдоль 100 градусов меридиана восточной долготы. 2. Какие сейсмические пояса распространены в Евразии? 3. Укажите очаги землетрясений в Евразии. 4. В каких климатических поясах Евразии ...
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1. Вычислите длину Евразии от севера к югу вдоль 100 градусов меридиана восточной долготы. 2. Какие сейсмические пояса распространены в Евразии? 3. Укажите очаги землетрясений в Евразии. 4. В каких климатических поясах Евразии распространен муссонный тип климата? 5. Территории в Евразии с самой высокой амплитудой температур. 6. Почему тропический климатический пояс не образует целый пояс в Евразии? 7. По какой причине многолетняя мерзлота распространена в Евразии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 8 тыс. км. 2. Альпийско-Гималайский и Тихоокеанский. 3. На территории Северной Евразии. 4. На востоке материка: умеренный, субтропический типы климата. 5. Якутия, Оймякон. 6. Тропический пояс в Евразии не образует сплошной полосы и представлен только на юго-западе Азии. В течение всего года здесь господствуют континентальные тропические воздушные массы. 7. Холодные, малоснежные зимы и среднегодовые температуры ниже 0 градусов. Реки, текущие по слою мерзлого грунта, широко разливаются весной, образуя многочисленные болота, вода не может просочиться вглубь и застаивается.
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