доклад на тему в каких предметах используют плоские зеркала

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Изображение в плоском зеркале мнимое ("за зеркалом"), прямое (неперевернутое), в натуральную величину и расположено симметрично источнику относительно плоскости зеркала. Применение плоских зеркал Плоским зеркалом широко пользуются и в быту, и в технике при создании различных устройств и приборов. Первые зеркала были созданы для того, чтобы следить за своей внешностью. В настоящее время зеркала широко используются в дизайне интерьеров, чтобы создать иллюзию пространства, большого объема в небольших помещениях. Такая традиция возникла еще в средние века, как только во Франции появилась техническая возможность создания больших зеркал, не столь разорительно дорогих, как венецианские. Зеркальное отражение очень сильно действовало на людей, впервые столкнувшихся с возможностью существования второго «я». Они часто полагали, что в зеркале отражен кто-то другой. Для наблюдения за поверхностью моря с подводной лодки, идущей на небольшой глубине, или для наблюдения за местностью из бункера используют прибор перископ (от греческого перисконо – смотрю вокруг, осматриваю). Простейшая форма перископа – труба, на обоих концах которой закреплены зеркала, наклоненные относительно трубы на 45о для изменения хода световых лучей. В тех случаях, когда обзор человека по каким-либо причинам ограничен, зеркала особенно полезны. Так, в каждом автомобиле, на дорожных велосипедах, имеется одно или несколько зеркал, иногда слегка выпуклых – для расширения поля зрения. Иногда или в некоторых случаях устанавливают зеркало на дороге у крутого поворота. У некоторых животных работа глаза основана на зеркальной оптике. Природа создала многослойные зеркала. Важной структурой глаза, улучшающей ночное зрение многих наземных животных, ведущих ночной образ жизни – это плоское многослойное зеркальце «тапетум», благодаря которому и светятся в темноте глаза. Поэтому кошки могут видеть окружающие предметы при освещенности в 6 раз меньшей, чем требуется человеку. Такое же зеркальце обнаружено у некоторых рыб.