Последовательности заданы несколькими первыми членами. Одна из них - геометрическая прогрессия. Найдите ее. И дайте решение. 1)1;3;5;7 2)1;-3;5;-7 3)1;-3;9;-27 4)1;-3;3;-1/3
Алгебра
Последовательности заданы несколькими первыми членами. Одна из них - геометрическая прогрессия. Найдите ее. И дайте решение. 1)1;3;5;7 2)1;-3;5;-7 3)1;-3;9;-27 4)1;-3;3;-1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последовательности заданы несколькими первыми членами. Одна из них - геометрическая прогрессия. Найдите ее. И дайте решение. 1)1;3;5;7 2)1;-3;5;-7 3)1;-3;9;-27 4)1;-3;3;-1/3 Решение Геометрическая прогрессия п3 где: 1-й член прогресии: b1=1 постоянный множитель (знаменатель прогрессии): q=-3 bn=b1*q^(n-1) b2=1*(-3)^(2-1)=1*(-3)^1=-3 b3=1*(-3)^(3-1)=1*(-3)^2=9 b4=1*(-3)^(24-1)=1*(-3)^3=-27
Гость:
3)1;-3;9;-27 ,т.к.q=-3:1=-3 значит b3=-3*-3=9;b4=9*-3=-27
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