Решите задачу составив уравнение. В двух бидонах находится керосин.В первом было 8л керосина.когда из него перелили 3,4л керосина во второй бидон то во втором бидоне стало на 2,3л керосина больше чем в первом. сколько литров ке...

Математика
Решите задачу составив уравнение. В двух бидонах находится керосин.В первом было 8л керосина.когда из него перелили 3,4л керосина во второй бидон то во втором бидоне стало на 2,3л керосина больше чем в первом. сколько литров керосина было во втором бидоне первоночально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+3,4)-(8-3,4)=2,3 х-8+6,8=2,3 х=8-6,8+2,3 х=3,5 проверка: (3,5+3,4)-(8-3,4)=2,3 6,9-4,6=2,3 2,3=2,3  
Гость:
(х+3.4)-(8-3.4)=2.3 х-8+2(3.4)=2.3  х-8+6.8=2.3 х=2.3+8-6.8 х=10.3-6.8 х=3.5(л) 
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