Решите задачу составив уравнение. В двух бидонах находится керосин.В первом было 8л керосина.когда из него перелили 3,4л керосина во второй бидон то во втором бидоне стало на 2,3л керосина больше чем в первом. сколько литров ке...

Математика

Решите задачу составив уравнение. В двух бидонах находится керосин.В первом было 8л керосина.когда из него перелили 3,4л керосина во второй бидон то во втором бидоне стало на 2,3л керосина больше чем в первом. сколько литров керосина было во втором бидоне первоночально?

Автор: Гость