Дано: треугольник АВС, угол С равен 90 градусам, АС=7 см, угол А =30 градусов.Найти :АB?
Геометрия
Дано: треугольник АВС, угол С равен 90 градусам, АС=7 см, угол А =30 градусов.Найти :АB?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треуг АВС-прямоуг (угол С=90) угол А = 30 гр=>угол В=90-30=60 гр sin B=AC/AB=>AB=AC/sin B=7/sin 60 гр=7/(корень из 3/2)=14/корень из 3=14*корень из 3/3 Ответ:(14*корень из 3)/3
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