дети собрали урюк. из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик, остальное- во второй ящик. масса урюка в первом ящике на 2 цел 3/4 кг больше массы урюка во втором ящике. сколько килограммов урюка в двух ящиках? решите плиз
Математика
дети собрали урюк. из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик, остальное- во второй ящик. масса урюка в первом ящике на 2 цел 3/4 кг больше массы урюка во втором ящике. сколько килограммов урюка в двух ящиках? решите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/7 х- 3/7х = 2,75 1,7х = 2,75 х = 2,75 : 1/7 х = 19 1/4 = 19,25 кг в двух ящиках.
Гость:
1целая часть - весь урюк 1- 4/7=3/7 - части во ІІ ящике 4/7 - 3/7 = 1/7 - cоставляют 2 3/4кг 2 3/4 * 7 = 19 1/4(кг) Ответ: в двух ящиках 19 1/4 кг урюка.
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