дети собрали урюк. из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик, остальное- во второй ящик. масса урюка в первом ящике на 2 цел 3/4 кг больше массы урюка во втором ящике. сколько килограммов урюка в двух ящиках? решите плиз

Математика

дети собрали урюк. из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик, остальное- во второй ящик. масса урюка в первом ящике на 2 цел 3/4 кг больше массы урюка во втором ящике. сколько килограммов урюка в двух ящиках? решите плиз

Автор: Гость