каким объемом углекислого газа при  17С и 8 атм. следует насытить 12 л 10 Н NaOH для получения кислой соли?

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составим уравнение реакции: CaCO3 = CaO + CO2 найдем количество вещества СаСО3. для этого следует массу вещества разделить на молярную массу: n (CaCO3) = m/M = 10/100 = 0,1 моль количество вещества CO2 по нашим вычислениям - 0,1 моль значит можем найти объем углекислого газа. для этого следует умножить объем вещества на молярный объем: V (CO2) = v*Vm = 0,1*22,4 = 2,24 л