каким объемом углекислого газа при 17С и 8 атм. следует насытить 12 л 10 Н NaOH для получения кислой соли?
Химия
каким объемом углекислого газа при 17С и 8 атм. следует насытить 12 л 10 Н NaOH для получения кислой соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 = CaO + CO2 v(CaCO3)=m/M=10/100=0,1 моль количество CO2 по уравнению реакции 0,1 моль V(CO2)=v*Vm=0,1*22,4=2,24 л
Гость:
составим уравнение реакции: CaCO3 = CaO + CO2 найдем количество вещества СаСО3. для этого следует массу вещества разделить на молярную массу: n (CaCO3) = m/M = 10/100 = 0,1 моль количество вещества CO2 по нашим вычислениям - 0,1 моль значит можем найти объем углекислого газа. для этого следует умножить объем вещества на молярный объем: V (CO2) = v*Vm = 0,1*22,4 = 2,24 л
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