Гость: Гость:

Позавчера мы с моей собачкой гуляли в парке. Он бежал по набережной напропалую. Некоторые люди говорят всё в открытую, ничего не скрывая. При встрече мой брат загрёб меня в охапку. Маме до зарезу нужен этот диск. Увидев ёе Митька застыл на миг.