составить  предложения  со  словами :  позавчера  , напропалую , в  открытую ,  в  охапку,  до  зарезу , на  миг  

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составить  предложения  со  словами :  позавчера  , напропалую , в  открытую ,  в  охапку,  до  зарезу , на  миг  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позавчера мы с моей собачкой гуляли в парке. Он бежал по набережной напропалую. Некоторые люди говорят всё в открытую, ничего не скрывая. При встрече мой брат загрёб меня в охапку. Маме до зарезу нужен этот диск. Увидев ёе Митька застыл на миг. 
Гость:
Позавчера была ясная погода. К намеченной цели он шёл напропалую. Противник решил играть в открытую. Схватил в охапку кушак и шапку, и с той поры к Демьяну ни ногой. Мне до зарезу нужна эта сумма. На миг отлучилась - осталась ни с чем.
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