составить предложения со словами : позавчера , напропалую , в открытую , в охапку, до зарезу , на миг
Русский язык
составить предложения со словами : позавчера , напропалую , в открытую , в охапку, до зарезу , на миг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позавчера мы с моей собачкой гуляли в парке. Он бежал по набережной напропалую. Некоторые люди говорят всё в открытую, ничего не скрывая. При встрече мой брат загрёб меня в охапку. Маме до зарезу нужен этот диск. Увидев ёе Митька застыл на миг.
Гость:
Позавчера была ясная погода. К намеченной цели он шёл напропалую. Противник решил играть в открытую. Схватил в охапку кушак и шапку, и с той поры к Демьяну ни ногой. Мне до зарезу нужна эта сумма. На миг отлучилась - осталась ни с чем.
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