Масса четырёх железных брусков 160кг,второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый-в 3 раза тяжелее третьего.Какова масса каждого бруска?

Математика
Масса четырёх железных брусков 160кг,второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый-в 3 раза тяжелее третьего.Какова масса каждого бруска?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+3х+9х+27х=160 40х=160 х= 4 кг весит 1 брусок 3 х4 = 12 кг весит 2 брусок 9 х 4 = 36 кг весит  3 брусок 27 х 4 = 108 кг весит 4 брусок
Гость:
х+3х+9х+27х=160; 40х=160;  х=4.  первый брусок=4кг; второй=12кг; третий=36кг; четвёртый= 108кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите уравнения реакций для следующих переходов N2 - Li3N - NO - NO2 - HNO3 - Cu(NO3)2 превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 5 - в свете ТЭД
Ответить
Обществознание
афинский стратег Перикл , узнав о том , что какой-то раб сломал ногу , воскликнул : "вот ещё одним педагогом стало больше!" что означали слова Пери...
Ответить
Химия
сочинение на тему живые организмы зимой
Ответить
География
Эссе. Желательно не скаченное с интернета. "Чаще всего тяготят окружающих те люди, которые считают, что они никому не могут быть в тягость".
Ответить
Физика
три резистора сопротивлением 10 15 и 30 ом соединены параллельно.Каково сопротивление цепи? какова сила тока в каждом из резисторов и общая сила то...
Ответить