Масса четырёх железных брусков 160кг,второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый-в 3 раза тяжелее третьего.Какова масса каждого бруска?
Математика
Масса четырёх железных брусков 160кг,второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третий в 3 раза тяжелее второго,четвёртый-в 3 раза тяжелее третьего.Какова масса каждого бруска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+3х+9х+27х=160 40х=160 х= 4 кг весит 1 брусок 3 х4 = 12 кг весит 2 брусок 9 х 4 = 36 кг весит 3 брусок 27 х 4 = 108 кг весит 4 брусок
Гость:
х+3х+9х+27х=160; 40х=160; х=4. первый брусок=4кг; второй=12кг; третий=36кг; четвёртый= 108кг.
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