сочинение на тему живые организмы зимой

Гость: Гость:

"зима-это время года,когда все живые организмы "впадают" в спячку"-говорит большинство. но это не совсем правда.некоторые и вправду ложаться спать.некоторые птицы улетают в теплые края на зимовку.а остальная часть живых организмов и вовсе не спят. например ели.они и зимой, и летом не то что зелёные,но и не спящие.вот берём медведя: он перед зимой наедается вдоволь . потом ложится с выработанным жиром спать , который за зиму спаливается.а вот возмём к примеру растения: они осенью перегнивают, чтобы весной,полсе зимней спячки, снова вырости.но это ещё не конец о жизни живых организмов зимой...