гуморальными регуляторами гладких мышц являются: а) ферменты б) антитела в) гормоны г) антигены
Биология
гуморальными регуляторами гладких мышц являются: а) ферменты б) антитела в) гормоны г) антигены
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Гость:
регуляторами гладких мышц являются гормоны
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