Два одинаковых по размеру металлических шарика несут заряды 50 нКл и 10 нКл. Их приводят в соприкосновение и разводят на прежнее расстояние. На сколько процентов увеличится в результате сила взаимодействия?

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"Сила Кулона" F=k*q(1)*q(2)/r^2 Пояснение: сила кулона равна произведению коэффициента k(k=9*10^9 H*м^2/Кл^2) на заряд первого тела, умножить на заряд второго тела и всё это разделить на расстояние в квадрате между телами. Решим эту задачу методом двух ситуаций (до и после): До: После: q(1)=50нКл q'(1)=q'(2)=(q(1)+q(2))/2=(50+10)=60/2=30нКл q(2)=10нКл Пояснение: q'(1) и q'(2) - это величины зарядов шариков после соприкосновения. F(до)=k*50*10/r^2=500k/r^2 F(после)=k*30*30/r^2=900k/r^2 Пусть сила взаимодействия в первом случае =100 процентов, тогда: 1)500/100=5 - это 1 процент 2)900/5=180 процентов 3)180-100=80 процентов Ответ: В результате сила взаимодействия увеличилась на 80 процентов.