В 2 пачках одинаковое количество тетрадей. Когда из 1 пачки взяли 28 тетрадей, а из 2 18 терадей, то в 1 пачке осталось тетрадей в 2раза меньше, чем во 2. Сколько тетрадей было в каждой пачке?
Математика
В 2 пачках одинаковое количество тетрадей. Когда из 1 пачки взяли 28 тетрадей, а из 2 18 терадей, то в 1 пачке осталось тетрадей в 2раза меньше, чем во 2. Сколько тетрадей было в каждой пачке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2 пачках одинаковое количество тетрадей. Когда из 1 пачки взяли 28 тетрадей, а из 2 18 терадей, то в 1 пачке осталось тетрадей в 2раза меньше, чем во 2. Сколько тетрадей было в каждой пачке? Решение примем а - количество тетрадей в 1-й пачке; в - количество тетрадей во 2-й пачке; тогда а=в (а-28)*2=(в-18) 2*а-56=а-18 2*а-а=56-18 а=38 в=38 проверим а-28=38-28=10 в-18=38-18=20 10=20/2 решение истино Ответ: в каждой пачке по 38 тетрадей
Гость:
2*(х-28)=х-18 2х-56=х-18 2х-х=56-18 х=38 тетрадей-было в каждой пачке.
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