Решите уравнение (через дискриминант или по теореме Виета): 1) x^2+6x+4=0 2) x^2+106x+693=0
Алгебра
Решите уравнение (через дискриминант или по теореме Виета): 1) x^2+6x+4=0 2) x^2+106x+693=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Д=36-4*1*4=20 х1=-6+корень из20/2=-3 + 2корней из5/2 х2=-3 - 2корней из 5/2 2)Д=11236 - 4*1*693=8464=92^2 x1=-106+92/2=-60 x2=-106-92/2=-152
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
А)Оксид фосфора (V) + вода → фосфорная кислота; Б) соляная кислота + алюминий→Хлорид алюминия + водород; В) нитрат серебра + хлорид железа (III)→хл...
Химия
составьте уравнения следующих реакций по схеме: а) уксусная кислота + кальций => б) этиловый спирт + оксид меди (II) =>
Физика
какую работу совершает электрический ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30с, если при напряжении 220В сила тока в двигателе равна 0,1А?