Решите уравнение (через дискриминант или по теореме Виета):   1) x^2+6x+4=0   2) x^2+106x+693=0

Алгебра
Решите уравнение (через дискриминант или по теореме Виета):   1) x^2+6x+4=0   2) x^2+106x+693=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Д=36-4*1*4=20 х1=-6+корень из20/2=-3 + 2корней из5/2 х2=-3 - 2корней из 5/2 2)Д=11236 - 4*1*693=8464=92^2 x1=-106+92/2=-60 x2=-106-92/2=-152
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
меж ними ( ними -какое местоимение)
Ответить
Химия
А)Оксид фосфора (V) + вода → фосфорная кислота; Б) соляная кислота + алюминий→Хлорид алюминия + водород; В) нитрат серебра + хлорид железа (III)→хл...
Ответить
Химия
составьте уравнения следующих реакций по схеме: а) уксусная кислота + кальций => б) этиловый спирт + оксид меди (II) =>
Ответить
Физика
какую работу совершает электрический ток в электродвигателе настольного вентилятора за 30с, если при напряжении 220В сила тока в двигателе равна 0,1А?
Ответить
Русский язык
помоги составить 6 предложений с составными числительными
Ответить