Решите уравнение (через дискриминант или по теореме Виета): 1) x^2+6x+4=0 2) x^2+106x+693=0

Алгебра

Решите уравнение (через дискриминант или по теореме Виета): 1) x^2+6x+4=0 2) x^2+106x+693=0

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